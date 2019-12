VIDEO: El ‘Tino’ Asprilla fue dado de alta, pero quedó ‘triste’ por “dejar a las enfermeras”

De una manera muy excéntrica el ‘Tino’ Asprilla celebró su salida de la clínica en la que estuvo hospitalizado varios días por complicaciones de salud, aunque anunció una “mala noticia” luego de su salida del centro médico a través de las redes sociales.

Días atrás el ‘Tino’ había anunciado que fue al hospital: “debido a un problema del ácido úrico, me automediqué una inyección que tenía corticoides y a raíz de eso me entró un mal que me dejó sin defensas; un herpes me atacó el nervio del brazo y me duele muchísimo, sobre todo cuando duermo; me dan calambres”.

Foto: “Nadie me escribe”, dice el Tino Asprilla, que se siente solo mientras está hospitalizado

Y este viernes 20 de diciembre por medio de su cuenta de Twitter manifestó su salida con un video en el que Asprilla sale como futbolista mostrando sus dotes para dicha diciplina, el cual cerraba con una foto del presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.

En el mismo trino manifestó que la mala noticia era: “dejar a las enfermeras que tan bien se portaron”, asimismo, le agradeció “a todos por sus mensajes positivos, y a los de mensajes VANDÁLICOS les deseo lo mismo pero con buñuelo y natilla (sic*)”.