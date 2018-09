VIDEO: “El peor baile del programa”, calificación para Greeicy Rendón

La cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón, por estos días es concursante de “Mira quién baila”, donde ha brillado con su talento, pero esta reciente prueba no fue la mejor.

Los nervios al parecer, le hicieron una mala jugada y tropezó en plena presentación al bailar “Cell block tango”.

Greeicy no logró un óptimo manejo de los tacones y terminó yéndose al suelo.

“Te vi inestable, insegura, asustada, te has tropezado y has tenido problemas en el baile… creo que ha sido el peor baile que he visto”, afirmó Lola Cortés, jurado del concurso.