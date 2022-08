VIDEO: El nuevo «lujito» de Yeferson Cossio

in

Aunque ya han pasado varios meses luego del cumpleaños de Yeferson Cossio, el creador de contenido había anunciado que su regalo no llegaría por esa fecha. Hace algunas horas, le mostró a sus seguidores el nuevo lujoso regalo que se auto regaló.

En las fotografías publicadas por el paisa, posó junto a su McLaren 720s y, posteriormente, compartió un video con el que se le registró manejando el vehículo.

«Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección: McLaren 720s, 2022 0kms. Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias», escribió el creador de contenido.

Desde sus Historias en Instagram el creador de contenido expresó: «Este McLaren lo compré desde febrero. Yo estaba en Francia, vi uno y me dio envidia y yo: -Ay, me lo voy a comprar de cumpleaños- y hablamos: ‘Ah, eso siempre lo retrasan’… y luego de la nada me llamaron el viernes, que llegó, y yo: ‘Ah, qué cool que lo pude conocer'».

A su vez, sobre su InstaStorie el paisa escribió: “Se supone que iba a llegar el 12 de mayo, pero siempre pasaba algo con la empresa transportadora de contenedores”.

