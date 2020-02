VIDEO: El momento exacto en que Britney Spears se fracturó su pie izquierdo

Por medio de su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió el momento exacto en que se fracturó su pie izquierdo, el video deja ver que estaba bailando en top y un diminuto pantalón de color negro.

De acuerdo al escrito que acompañó el video Spears no bailaba desde hace seis meses,”así que estaba a toda velocidad en este lugar. Y sí … Sé que estoy descalza, no te rías, pero agarro mejor el piso de esa manera. Puedes oír cuando me rompí el pie. ¡Lo siento, es un poco ruidoso!”.

Recordemos que su novio Sam Asghari dijo que la lesión fue en un hueso metatarsiano, y fue quien estuvo con ella en el hospital donde se le ve un pie enyesado.