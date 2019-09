Video: El jugador más caro del FPC no juega hace dos meses, “Me lesioné por mi culpa”, dijo

Matías Fernández, siendo el jugador más caro del Fútbol Profesional Colombiano, reconoció que no ha cumplido con las expectativas que tenían lo hinchas del Junior, esto debido a la ausencia del chileno por lesión, la cual afirmó que fue su culpa.

En una rueda de prensa llevada a cabo el martes 3 de septiembre el futbolista, que no juega hace 2 meses, aseguró que ya se encuentra nuevamente disponible para ser tomado en cuenta por el técnico Julio Comesaña.

Antes de esta buena noticia reveló cómo fue que se lesionó: “luego del partido contra Tolima tenía una pequeña molestia en el aductor, el profesor Julio me recomendó que no entrenara, pero por las ganas de querer jugar lo hice y ese día me lesioné. Quiero dejar claro que no es culpa del entrenador que yo no haya podido jugar, es que no tenía el alta médica, fue mi culpa”.

Finalmente confesó estar en deuda con la hinchada del ‘Tiburón’, “sé que no he podido cumplir con las expectativas de la gente pero ya estoy nuevamente a disposición del cuerpo técnico y espero estar a la par de mis compañeros, agradezco al cuerpo técnico y a los hinchas por la paciencia que han tenido todo este tiempo que no he podido jugar”.