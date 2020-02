VIDEO: Donald Trump arremete contra la Academia por premiar a ‘Parásitos’ como la Mejor película de los Óscar 2020

El presidente de Estados Unidos Donald Trump denigró la decisión de la Academia de darle el Óscar como Mejor película a ‘Parásitos’, cinta surcoreana.

Las polémicas declaraciones de Trump se dieron en el mitin de campaña en Colorado Springs. mientras daba su discurso el mandatario mencionó los Óscar y cuestionó la decisión de haber premiado a ‘Parásitos, cinta de Corea del Sur que se llevó premios importantes durante al ceremonia de este año.

“¿Qué tan mal fueron los premios de la Academia este año?.. Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además, ¿les dan la mejor película del año?”, afirmó Trump, comentarios que fueron alabados por el público asistente al evento y catalogados como xenófobos en redes sociales.

Por su parte, la distribuidora de la cinta, NEON, respondió en Twitter de la mejor manera posible: “Es entendible, él no puede leer”.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw

— Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020