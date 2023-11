VIDEO: Dominic Wolf tiene un lío de derechos de autor

A través de un video Dominic Wolf comparte que tiene un lío de derechos de autor porque un proveedor malintecionado registró sus diseños.

«No es la Federación» inicia el video de Dominic Wolf «el Influencer Alemán», quien luego de una prohibición de usar la camiseta de la Selección Colombia, se ingenió otras. «No importa cuántas veces me toca empezar desde 0 pero a mí nadie me quita mi felicidad de vivir y mis ganas de emprender en Colombia». Así detalla que un proveedor sin su consentimiento y secretamente, registró sus diseños para pedirle $250 millones de pesos por su uso. Ante esto Wolf no tuvo otra opción que diseñar nuevas camisetas y registrar debidamente «sus diseños» ante el vivo proveedor. Su deseo no es ventilar el nombre de la persona pero si dejar claro que ante este tipo de personas no se deja vencer. Es más hizo una nueva serie, según él más detallada, mejorada y con una sublimación de mayor calidad. Finalmente Dominic, invita a seguir sus redes y página donde estarán sus nuevas camisetas que a puertas de Colombia Vs Brasil son para toda la familia.

VIDEO DE DOMINIC WOLF EXPLICANDO LÍO DE DERECHOS DE AUTOR

