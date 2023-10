VIDEO: Doctora es despedida de su trabajo por tener una cuenta de OnlyFans

in

La doctora Jovanna Isabel Ortega fue despedida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE- en México por tener una cuenta en la plataforma OnlyFans.

La denunciante trabajaba en el área de urgencias en Baja California, donde dejaron de llamar a laborar, desde que se enteraron de que producía contenido erotico:

“Lo que he escuchado son rumores porque tengo página de Onlyfans, por la manera en que me llego a vestir, incluso quejas, pero por escrito nunca me ha llegado nada” manifestó Ortega.

Al momento en que fue despedida de su trabajo, la profesional cobraba 25 dólares por suscriptor y sumaba más de cuatro mil seguidores, pero estos han incrementado sustancialmente desde que se sumió en la polémica por el despido, ya que cientos buscan ver su figura, más allá de la bata y el consultorio médico.

Jovanna aseguró que lo primero que hicieron en su trabajo fue dejar de pagar su seguridad social, situación que no solo la afecta a ella sino también a sus tres hijos, ya que es madre soltera y son la principal razón por la que decidió aumentar sus ingresos.

