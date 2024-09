Doctor Who 60 años y la serie más antigua de la TV y regresa uno de sus personajes.

Doctor Who celebra 60 años como la serie más antigua de la TV donde 14 actores lo han representado.

En 1963, se inicio la serie de televisión de ciencia ficción «Doctor Who«, la cual tuvo su éxito mundial y ha perdurado por 60 años. Colombia la vio por primera vez en los años 70 y tuvo una acogida que se desvaneció en los 80. Afortunadamente las señales de cable lograron para muchos que no se perdiera su historia. Tan longeva es que se adelantó a los viajes en el tiempo llendo al futuro. «La Tardis» la cabina telefónica británica como homenaje de los años sesenta, es recordada por ser muchísimo más grande por dentro que por fuera ya que es una nave espacial. Cada Doctor Who y sus aventuras son diferentes porque analizan el mundo actual con seres que intentan apoderarse de la Tierra o dimensiones. Es la serie más larga en temporadas de la televisión mundial.

DAVID TENNANT ES UNO DE LOS DR WHO FAVORITOS

El Dato: Doctor Who de acuerdo al guion «es un extraterrestre que viaja en el espacio y el tiempo además tiene la capacidad de alterar su apariencia«. Su favorito en el universo es el planeta Tierra, por eso acude constantemente a él con la intención de evitar que sea destruido. David Tennant en el Siglo XXI tiene el honor de personificarlo con éxito ya que había se retirado, llamado a la celebración 50 años y ahora en los 60 años. Según él espera tener vigor cuando se cumplan los 70 años.

ESPECIAL DOCTOR WHO 60 AÑOS



LOS DOCTOR WHO DE LA HISTORIA

*Primer Doctor: William Hartnell (1963–1966)

*Primer Doctor: Peter Cushing (1965–1966)

*Segundo Doctor: Patrick Troughton (1966–1969)

*Tercer Doctor: Jon Pertwee (1970–1974)

*Cuarto Doctor: Tom Baker (1974–1981)

*Quinto Doctor: Peter Davison (1981–1984)

*Sexto Doctor: Colin Baker (1984–1986)

*Séptimo Doctor: Sylvester McCoy (1987–1989, 1996)

*Octavo Doctor: Paul McGann (1996, 2013)

*Doctor Guerrero: John Hurt (2013)

*Noveno Doctor: Christopher Eccleston (2005)

*Décimo Doctor: David Tennant (2005–2010)

*Undécimo Doctor: Matt Smith (2010–2013)

*Duodécimo Doctor: Peter Capaldi (2013–2017)

*Decimotercer Doctorː Jodie Whittaker (2017-2022)4​

*Doctor Fugitivo: Jo Martin (2020)5​

*Decimocuarto Doctorː David Tennant (2022-2023)

*Decimoquinto Doctorː Ncuti Gatwa (2023-)

