VIDEO: ¡Dio positivo! El ciclista Fernando Gaviria por fin se pronunció y confirmó que tiene coronavirus

El ciclista antioqueño Fernando Gaviria por fin se pronunció sobre los fuertes rumores que había en torno a su estado de salud y se refirió a su aislamiento en Emiratos Árabes donde se informó que al parecer se había contagiado de coronavirus.

El pedalista nacido en La Ceja, Antioquia, confirmó que sí tiene el peligroso virus, pero ha estado bajo estrictas revisiones médicas para garantizar que no contagie a nadie ni propague el virus que tiene preocupada a la comunidad internacional.

“Ha habido muchos rumores con mi estado de salud. Estoy bien y he estado acá en exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero yo me encuentro bien”, aseguró el ciclista a través de sus redes sociales.

Además el colombiano, del que la Cancillería inicialmente no quiso revelar su identidad por reserva, aseguró que gracias al equipo y a todas las personas del hospital que lo han atendido ha estado bajo revisión para no contagiar más personas y para evitar que el virus se siga propagando.