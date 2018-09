VIDEO: Dice que no puede trabajar porque le están haciendo brujería

Un hombre, al parecer de nacionalidad mexicana, dice que lleva 3 días sin trabajar, según él no puede ir a su lugar de labores porque alguien porque le está haciendo brujería.

“Ya con este día, son tres días que no voy a trabajar y pues me dijeron: estás embrujado chaparro, alguien te está embrujando para que no trabajes”, aseguró el protagonista del clip.

No solo con esto el sujeto dice que no quiere volver en los próximos días: “Yo siento aquí en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando para no trabajar porque tampoco quiero ir mañana, pasado ni el viernes”.

El video se ha viralizado en las redes sociales, generando diferentes reacciones, en su mayoría los internautas han hecho comentarios expresando que el hombre es muy divertido.