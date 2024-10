En video destruye "acordeón más grande" de Colombia por no pago.

Destruye «acordeón más grande» de Colombia por no pago enfurecido y en un video describe la razón de su enojo.

Atónitos quedaron en redes al ver que la obra que se inauguró con «bombos y platillos» fue destruida por el soldador que la hizo parte de ella. «Y como lo armé lo desarmo papi» dice Kikol el hombre que la armó todo porque no le pagaron ahora la culpa de esta «humillación» recae en los contratistas.

Video Kikol «destruye acordeón» más grade de Colombia

El soldador se presentó hoy con todo su equipo para atentar contra la construción. Conocido como Kikol, este hombre comenzó a dañar toda la obra ante la mirada atónita de los transeúntes. El motivo de tan bochornoso acto fue el no haber recibido el pago por parte del contratista. pic.twitter.com/jdzmHuBjqx — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 3, 2024

La historia de la destrucción del acordeón

“El contratista trajo unos soldadores de Bucaramanga y por la urgencia que teníamos, le tocó contratar cinco soldadores de Villanueva. Me dice el contratista que se le debían 450 mil pesos y ese día le abonó 300 mil pesos y el 2 de enero le daba el resto”. Todo parece indicar que no se hizo a pesar de lo que expresa el ex alcalde de Villanueva (Guajira), Carlos Alberto ‘Beto’ Barros. Cuya obra había inaugurado el pasado 30 de diciembre de 2023. Las esculturas que resaltan la cuna del vallenato, tuvo un costo de $1.528.5 millones de pesos colombianos. El proyecto de 11 esculturas esperaba un record guinnes con el sello del Festival Cuna de Acordeones.

Lo destruido hacía parte de un homenaje

Un mapamundi con el acordeón encima y al otro lado el acordeón más grande del país, su la caja y una guacharaca del mismo tamaño, serían orgullo colombiano que lamentablemente perdieron su valor con la destrucción. Dejando un sin sabor ya que se convertiría un referente turístico para millones de visitantes. «Ahora las visitas tendrán el lunar de ir a ver que hizo Kikol el soldador» que el video también dejó claro “toca así manito, porque a veces las cosas no salen como ellos creen, a veces creen que poner a trabajar a la gente es así de juguete. Trabajé día y noche ¿y dónde está la plata? Yo les enseño cómo es conmigo. Como lo armé lo desarmo, porque lo armé, yo” .

La importancia de Villanueva (Guajira) cuna del acordeón en Colombia , es por ser la tierra de reconocidos acordeoneros como Israel Romero, Rosendo Romero, Emiliano Zuleta Baquero Alfonso ‘Poncho’ y Emilianito Zuleta. Destacados juglares que le han dado al vallenato su renombre.

