VIDEO. “DeseCHAR la corrupción”: el eslogan de un candidato al Concejo de Barranquilla que dice que le censuraron una valla

El candidato al Concejo de Barranquilla, Reynaldo Torres, publicó en su cuenta de X, un video en que denuncia que le fue censurada una valla en que pretendía difundir un mensaje contra el exsenador capturado Arturo Char.

‼️LA VALLA QUE LOS CHAR NO QUIEREN QUE VEAS‼️ La ciudad no es su finca. Fuad, Arturo y Alex no son los patrones, aunque hayan intentado censurarnos. Si querían que Barranquilla no viera nuestra valla, nosotros se las vamos a mostrar. ¡La ponemos SIN MIEDO a #DeseCHARLaCorrupción! pic.twitter.com/NSMJIka48w — Reynaldo Torres (@Reytorre) September 22, 2023

“La ciudad no es su finca. Fuad, Arturo y Alex no son los patrones, aunque hayan intentado censurarnos. Si querían que Barranquilla no viera nuestra valla, nosotros se las vamos a mostrar. ¡La ponemos SIN MIEDO a #DeseCHARLaCorrupción!”, escribió el candidato al Concejo del Partido Verde al publicar el video.

Al no ser instalada en el lugar inicialmente pactado, la valla con el mensaje contra los Char y una imagen de Arturo Char, con un vestido a rayas, fue puesta en un carro que recorrerá las calles de la capital del Atlántico.

Recordemos que el exsenador Arturo Char se encuentra privado de la libertad, luego de que la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura internacional en su contra para que responda por los delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada al sufragante, en el caso que le sigue la corte suprema por el entramado para compra de votos que lo beneficiarían a él y a Aida Merlano en el 2018.

