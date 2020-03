VIDEO: Denuncian en Apartadó que entregaron cuerpo diferente al de un soldado que murió por ‘disparo accidental’

El pasado fin de semana una familia en el municipio de Apartadó vivió todo una tragedia después de la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de un soldado que, según la familia, murió en extrañas circunstancias y aseguran que les dieron el cuerpo de otra persona.

Tal y como denunció la propia familia del militar, identificado como Esneider Villalobos, todo empezó después de recibir la noticia de su muerte mientras realizaba labores con el Ejército en el municipio de Segovia, donde presuntamente sufrió un disparo accidental como su arma de fuego.

La esposa del soldado relató a medios locales que aunque inicialmente se planteó que se trataba de un suicidio, luego se informó que el disparo fue accidental y en la zona del abdomen, pero resaltó que después le detallaron sobre otro disparo en un tobillo, por lo que cuestionan la versión de un accidente.

El cuerpo entregado por las autoridades fue velado en el barrio 20 de Enero de Apartadó y sus familiares aseguraron que no se trata de Villalobos, planteando que no se parece a él y aseguraron que las autoridades les informaron que no podían abrir el ataúd, supuestamente por el avanzado estado de descomposición.

Según la esposa del fallecido militar, tras su muerte no les fue entregada la correspondiente acta de defunción del soldado y han pedido a las autoridades que se haga un pronunciamiento oficial por la cuestionada muerte del hombre.