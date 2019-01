VIDEO: Debajo del agua, así es como Elizabeth Loaiza celebra los 30

La modelo vallecaucana, Elizabeth Loaiza compartió varias imágenes bajo el agua mexicana, para festejar su cumpleaños número 30.

Por estos días, la presentadora está de vacaciones en el país Azteca junto a su mamá, con quien presume los días de descanso.

“Hoy celebro un año más de vida, esta vez junto a mi madre y a mi tía. Pronto llegaré a celebrar con el resto de mi familia”, escribió Loaiza el pasado lunes 7 de enero.

“Gracias Dios por regalarme esa familia tan unida y hermosa. Gracias por los que están en mi vida y por las personas que no están también, de todos he aprendido y me siento orgullosa de ser quien han formado hoy en día”, agregó.