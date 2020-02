VIDEO: De presentadora a participante, Paulina Vega mostró sus dotes para el canto en ‘A Otro Nivel’ ¿pasa o no?

De presentadora a participante, así se goza Paulina Vega ser la conductora del programa de Caracol ‘A Otro Nivel’, la exreina de belleza colombiana mostró como pasa los minutos cuando el programa está en comerciales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Paulina mostró sus dotes para el canto tras hacer la interpretación en inglés para bajar los nervios ante de continuar con el programa.

Sus seguidores le han manifestado que: “tu pinta me encanta, pero tu voz no va para Bogotá”, “divina pero no te entendí nada”, “nena no puedes ser perfecta. Eres hermosa. Tenías que dejarle algo a las demás”, “la más top”, “estás a otro nivel”, entre otros.