Video: Davinson Sánchez despejó las dudas y aclaró de quién fue el gol de la victoria

Tras la victoria de la selección Colombia ante Perú, gracias a un polémico gol en medio de una jugada de tiro libre, el defensor del Tottenham, Davinson Sánchez, se refirió a la anotación en la que también intervino al desviar el balón disparado por Alfredo Morelos, aclarando a cuál de los dos le registraron el gol.

En una entrevista posterior al partido el Davinson en modo de burla afirmó “yo lo metí, el goleador”, para luego asegurar que “yo creo que al final me pega la pelota, se lo dan a él (Morelos), no pasa nada, es compañerismo, yo como defensor quisiera que mi delantero siempre marque goles entonce le dije: ‘esto es para vos, simplemente disfrútalo’. Ganamos después de 5 partidos y nos vamos contentos todos”.

Aparte también se refirió a la importante labor de la zona defensiva en lo que será la próxima Copa América y las Eliminatorias al Mundial de Catar, “serán partidos muy cerrados y los rivales han mejorado mucho, para mi el fútbol sudamericano actualmente es el más difícil del mundo para llegar al Mundial, es nuestro trabajo siempre estar apoyando al equipo”.

Finalmente sobre el último partido de la ‘Tricolor’ de este año, ante Ecuador, aseguró que “va a ser un partido muy físico como se han venido dando, pero no podemos caer en eso y tenemos que poner la pelota al piso y jugar como Colombia, no podemos dejarnos sorprender como ha sido con Perú, que intentó frenar el juego, no podemos cometer ese mismo error”.