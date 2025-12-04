Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Fotos y Videos

    ¡Los buscan! Por video de Daddy Yankee pillaron a unos tirando pólvora desde un apartamento en la alborada de Medellín

    Las autoridades estarían evaluando imponer una multa a los infractores

    Publicado por: SoloDuque

    polvora en apartamento de medellin
    Resumen: Las autoridades estarían evaluando imponer una multa a los infractores por incumplir la norma que regula y restringe el uso de pólvora en el Distrito

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un video compartido por el reconocido artista Daddy Yankee en su cuenta de TikTok se convirtió en la prueba clave para que las autoridades de Medellín iniciaran la búsqueda de los responsables de la quema ilegal de pólvora durante la reciente alborada.

    En las imágenes se observa claramente el uso de fuegos pirotécnicos desde el interior de un edificio en la ciudad, una acción estrictamente prohibida.

    Las autoridades estarían evaluando imponer una multa a los infractores por incumplir la norma que regula y restringe el uso de pólvora en el Distrito, reafirmando el compromiso de controlar esta práctica peligrosa.

    Uso de pólvora en edificios está prohibido en Medellín

    Es importante recordar a la ciudadanía que el uso de pólvora está fuertemente regulado en Medellín, y se reitera que está expresamente prohibido el uso de fuegos pirotécnicos desde edificios o residencias particulares si no es realizado por expertos con autorización.

    Esta normativa busca prevenir accidentes graves, incendios estructurales y la alteración del orden público, además de proteger a niños y mascotas.

    Acá el video de Daddy Yankee

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


