VIDEO: Cristiano Ronaldo lloró recordando que su papá no lo vio triunfar porque falleció por el alcoholismo

Al reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo se le vio conmovido durante una entrevista para la televisión británica al recordar que su padre fue alcohólico y no pudo disfrutar de sus logros en el fútbol mundial.

El periodista Piers Morgan le mostró al ‘7’ de la Juventus de Turín un video de su padre un año antes de morir a causa del alcoholismo y el portugués no pudo contener las lágrimas al referirse a él, a quien considera que no pudo conocer bien.

“No conocí a mi papá completamente. Era una persona ebria. Nunca hablé con él en una conversación normal. Fue difícil (…) Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios”, aseguró el portugués durante la entrevista.

Su padre, José Dinis Aveiro, falleció a los 52 años en 2005 a causa de sus problemas de alcoholismo y el jugador resaltó que lo más triste lo pone es que nunca pudo verlo siendo el número uno del fútbol mundial, reconociendo que le cuesta aceptar su ausencia.