Video Cristian Castro dice «parezco una señora» por críticas acerca de sus cambios de looks y los años que ya son evidentes.

Cambios de peso, colores en el cabello, memes y otra serie de hechos se sumaron para que a Cristian Castro, varios haters y su propia familia se le vinieran en cima. De acuerdo a él, tienen en parte de cierto que le digan que parece una señora y de pronto los «retoquitos» han ayudado a estos comentarios más la edad. A él le resbalan las críticas y reconoce que si se parece a una señora: «Mi tía me dice por favor, tienes que enflacar te pido que dejes de comer harinas, se te está cayendo la papada y tienes esta panza, y ¿qué vas a hacer ahora?». En Caja Negra «Filo News» Castro, se a sincero al reconocer que «creía que no es para tanto, debido a que el se siente a gusto como se ve y lo más importante es que no puede lucir guapo en todo momento«.

VIDEO CRISTIAN CASTRO RECONOCE «PAREZCO UNA SEÑORA» Y HABLA DE SU VIDA



El Dato: Todos conocen al Cristian Castro que canta baladas y música pop. Al verlo en Caja Negra Filo News es el que los rockeros quieren porque sabe tanto del tema que aseguran que le hubiera ido super bien y es que existen no solo un video sino varios videos interpretando temas rock con gran afinación. Después de México, Argentina es el país que lo ha recibido con los brazos abiertos y es toda una celebridad.

