[Video] ¡Impactante! Tras disturbios en Copacabana Policías golpearon brutalmente a estudiante de periodismo

A Minuto30 llega un impactante video en el se observa como es brutalmente golpeado un joven por uniformados de la Policía en Copacabana.

En la grabación se observa como el joven es sujetado por un policía mientras otro lo golpea fuertemente e incluso le da patadas.

Video: Cortesía

Tras el hecho, el joven se pronunció a través de las redes sociales, contó que él solo salió a realizar registros fotográficos de lo sucedido cuando fue abordado y luego atacado por los policías, «un Policía me rodea por la espalda y me empuja, diciéndome que si muy contento grabando; de inmediato se unen dos policías tratando de intimidarme con tratos ofensivos y estrujones. A lo que les dije que era estudiante de comunicación social y periodismo (a lo que hacen caso omiso). Entre ellos se gritan diciendo que ‘quítele la cámara y le borra esas putas fotos’ le dije que no lo iba a hacer porque ejercía mi derecho como ciudadano, a lo que me dijo: ‘usted no quiere que se le pierdan sus cositas’.

El joven también aseguró que además de golpes, recibió insultos, «me llamó ‘bandido y delincuente’ me hicieron sacar todo, mostrar cédula, me bajaron el cierre de la chaqueta intentando buscar quizá un artefacto con el que pudiera atentar contra ellos cuando solo tenía una cámara que ‘disparar’, mientras pasó eso (que para mi fue eterno) me ponían el bolillo en el pecho intentando provocarme».

Al hacer público el hecho al cual calificó como indignante, varios cibernautas le sugirieron dar a conocer el caso a las autoridades competentes.

