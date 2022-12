[Video] Conozca la mujer con los pies más grandes del mundo, ¿cuánto mide y calza?

Esta mujer tiene un pie derecho que mide 33,1 centímetros de largo, y el izquierdo 32,5 centímetros, algo que le ha ocasionado algunos problemas en su vida cotidiana, sobre todo, al momento de vestirse, pues por lo general debe mandar a hacer su propio calzado.

Tanya Hebert heredó la estatura de sus padres, su madre mide 1.96 metros y su padre 1.93 metros, la mujer con los pies más grandes del mundo mide 2.06 metros, pocos centímetros menos que la mujer más alta del mundo, Rumeysa Gelgi.

Gracias al amor por sí misma que le inculcaron sus padres cuando era pequeña, Tanya no tiene ningún tipo de complejo e incluso fue una jóven muy afortunada, contó que sus amigos en el colegio la cuidaban y se aseguraban de que todo estuviera bien.

“Mis padres me dieron una autoestima muy sana mientras crecía, así que no pensaba que ser alto fuera algo malo”, dijo Hebert.

Ella, asegura que algunos de sus zapatos los ha comprado en línea pero de hombre, y luego intenta personalizarlos para que se vean más femeninos.

I’ll post the interview once they post it! Any tips on how to walk more gracefully… need to work on model walk #tallgirl #worldrecord #bigfeet #walk

A principios de este año, Tanya se volvió viral en TikTok por el tamaño de sus pies y los mismos usuarios que veían sus videos la animaron a que fuera por el récord, fue ahí cuando se puso en contacto con los organizadores quienes la visitaron para comprobar el tamaño de sus pies.

Claramente Tanya no ha podido usar nunca tacones ni botas, porque no existen en su talla “Siempre he tenido zapatos de hombre y es mi estilo de vida”

The woman with the largest female feet in the world lives in the Houston area (Webster). They’re size 18. She’s 6’9 and 3 inches shy of the tallest woman too. She embraces her uniqueness and I can’t wait to share her story @GWR #officiallyamazing #khou11 4pm pic.twitter.com/vyrMR7iKH2

