VIDEO: Confesó que era gay y la reacción de los padres causó revuelo en redes sociales

El joven Alejandro Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter el momento en el que le confesó a sus padres su homosexualidad, la reacción de los progenitores generó polémica en redes sociales.

El adolescente de origen mexicano, esperaba una reacción negativa pero sus padres tomaron la noticia de la mejor manera, le ofrecieron todo su apoyo y consuelo en ese momento, “Que vas a llorar, no llores. Hijo eso no es malo, para nada, tú eres para nosotros seguirás siendo nuestro hijo, igual te queremos, a mí no me importa si eres gay o no”, le dijo su madre.

El video se volvió viral, muchos de sus seguidores y personas de todo el mundo han exaltado con comentarios como estos: “Felicitarme mucho a sus papás, son un ejemplo de vida y que Dios me bendiga toda esa hermosa familia”, “Los padres son unos seres geniales!!!! Una capacidad de aceptación increíble”, el comportamiento de los papás.

En el video se escucha cuando el muchacho contó que se sentía mal porque lo miraban diferente, a lo que la madre le dice que no se preocupe que “la gente puede decir lo que quiera” pero que ellos siempre lo van a apoyar.

😍😭🙌 Qué bella reacción tuvo la mamá y papá de @ialejandritoo en su salida de clóset. #TodoMejora 🌈🦄pic.twitter.com/Th7L9gja8Y — It Gets Better Mx (@ItGetsBetterMx) 28 de julio de 2018