Luego de compartir una fotografía en donde su rostro aparece de perfil, varios seguidores de Johanna Fadul buscaron la manera para criticarle su físico, sin embargo, ella no se quedó callada.

Después de leer los comentarios ofensivos, la esposa de Juan Sebastián Quintero decidió colgar un clip en donde afirmó que se ama tal cual es y que se acepta su nariz.

“Creo que ya se los he dicho en varias ocasiones, sus mensajes destructivos, ofensivos, no me afectan”, añadió.