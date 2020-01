VIDEO: Con “cara de ponqué” Harry llegó a Canadá a vivir su nueva vida

La cara del príncipe Harry lo dice todo: está feliz con su nueva vida con su esposa y su hijo en Canadá, donde ya llegó en un vuelo comercial.

Los paparazzis estaban listos para capturar la llegada de Harry a Vancouver este lunes. Al momento en que se vio bajando por la escalera del avión, su sonrisa de oreja a oreja fue más que evidente y con mucho ánimo el príncipe abordó la camioneta que lo estaba esperando para llevarlo al encuentro de su esposa Meghan Markle y su hijo Archie Harrison.

Harry usaba una chaqueta de invierno negra hipermeable, jeans, una sola maleta de mano y un gorro para soportar las bajas temperaturas del invierno canadiense.

BREAK: Prince Harry has arrived on Vancouver Island to be reunited with his family.

