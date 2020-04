Video: Con agresiones e insultos reaccionó una mujer que fue multada en Transmilenio cuando aparentemente iba a trabajar

En las redes sociales se ha vuelto viral un video de una mujer quien fue multada en el Portal Tunal de Trasnmilenio, cuando aparentemente se dirigía a trabajar, por lo que reaccionó de forma agresiva y con insultos hacia los agentes de Policía por considerar el procedimiento como una injusticia.

Transmilenio informó que la situación se presentó la semana pasada, pero el video apenas fue difundido por las redes sociales en las últimas horas.

En el clip la mujer bastante enojada asegura que los uniformados le realizaron un comparendo a pesar de contar con el carnet y las pruebas que justificaban su movilidad en el transporte público durante la cuarentena por el Covid-19.

“Voy a trabajar, trabajo en un hospital, mira mi carnet, mi certificación, mi cédula y me ponen un hijue%@#! comparendo…. allá en los portales no hay ninguna gono%$#& mirando la cédula de nadie hijue%@#. Gente que va a mercar y sí la dejan pasar y a uno no”, indicó la airada mujer.

Como se ve en la grabación tras esto la mujer intentó atacar a la persona que estaba grabando la situación, aparentemente otro uniformado, por lo que finalmente terminó esposada mientras los Gestores de Convivencia intentaba calmarla.

La mujer continuó dirigiendo su furia contra los uniformados: “póngame los comparendos que se le dé su granpu#&@ gana porque voy es a trabajar, no a mercar, ni a contaminar a nadie hijue%$#@, a trabajar… Si por mi fuera me quedaba en mi hijue&#@ casa, porque tengo que ir a trabajar sino me quedaba en mi casa, en mi casa, encerrada”,