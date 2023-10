VIDEO. ‘Como si fuera un cumpleaños’: Se llevó a toda la familia para pedirle la mano a su novia

in

A través de Tiktok se volvió viral una ‘pedida de mano’, un hombre se llevó a toda su familia , como si fuera un cumpleaños.

El hecho ocurrió en Xochimilco, México.

Eduardo el protagonista de esta historia decidió llevar a toda su familia y cada miembro llevaba un regalo para ella.

Algunos llevaban flores, otros pasteles y muchos regalos más.

Mientras que Eduardo llevaba un canasta llena de frutas y detrás de el iba toda su familia.

En Tiktok fueron muchos los mensaje que recibió, pues muchos pensaron que esa era la fiesta de matrimonio.

Se pueden leer mensajes como “Él sí sabe que la pedida de mano es una tradición que no se debe de perder y en mi pueblo así lo hacen” , “A mi no me dieron ni un pollito”, “¿Pedida de mano o peregrinación?”

El clip tiene más de 16 millones de reproducciones y tiene más de un millón de me gusta.

