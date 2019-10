VIDEO: “¿Cómo se conocieron?”: Daniela y su novio dieron detalles de su historia de amor

“Yo lo vi a él un día y le dije a la persona con la que estaba ‘qué niño tan lindo, quién es’ y me contó qué hacía y desde ese día me pareció súper interesante y molesté durante mucho tiempo a una amiga diciéndole ‘hey preséntame a tu amigo’, Harold Jiménez, y nunca me lo presentó”, contó Daniela Ospina a través de transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Aunque Daniela fue la primera que mostró interés en Harold, él fue quien se atrevió a escribirle primero. “Casualmente Dani estaba enferma una vez y yo le escribí y ahí empezamos a hablar, si o no pelada”, manifestó Harold.

Ante las ganas de sus seguidores se saber más, hablaron de cómo es la relación del novio de Daniela con Salomé, hasta dieron a conocer cuál es el futbolista favorito de Harold, cuál es el futbolista favorito de Harold y si piensan vivir juntos.