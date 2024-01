VIDEO: «Chismosos» Selena Gómez dice qué fue lo que le dijo a Taylor Swift

in

Selena Gómez dice qué fue lo que le dijo a Taylor Swift fue un hecho diferente al que los medios y redes hicieron eco.

Como chismosos la actriz y cantante Selena Gómez , dejó a varios medios y redes sociales que especularon sobre algo que ella le decía a Taylor Swift en el oído. La expresión de la cantante «The Eras Tour» de sorprendida corrió como polvorín en redes, «afirmando que Kyle Jenner no había dejado tomarle una foto a ella y Timothée». Incluso sumaron qué «expertos en lectura de labios corroboraban el chisme«. Selena ha querido salirle al paso y cerrarle a los chismosos que difundieron a manera de «gossip» algo falso. «La realidad es que le compartí que dos amigos habían hecho conexión (couples connection)». Por lo que el gesto de Taylor es de sorpresa ya que conoce quiénes son. A lo que «Selena no revelará el nombre de la pareja de amigos». En resumen y palabras de Gómez «Nooooo hay chisme, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que eso sea asunto de nadie».

«Kylie Jenner» es tendencia porque se viralizó este video donde se ve a Selena Gómez aparentemente contándole un chisme a Taylor Swift Se empezó a especular que Selena le habría pedido una foto a Timothée Chalamet y Kylie le dijo que nopic.twitter.com/hqaBZS4Ejd — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) January 8, 2024

Timothée Chalamet también fue asechado por la prensa y dejó claro con un «no» que lo dicho por Selena es cierto y no hubo ninguna negación en los Globos de Oro. Fue una paparazzi de TMZ que hizo la tarea: “¿Todo está bien entre tú y Selena?” preguntó el paparazzi. el actor responde “Por supuesto”. Luego, periodista que registró el video le pregunta si ¿Kylie fue grosera con Selena y la ignoró?, a lo que Chalamet contestó con un rotundo “no”.

