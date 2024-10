Checo Acosta «cállate Mariah Carey» llegué yo le dice el colombiano a la cantante que más facturó en diciembre.

Lo que nadie esperaba es que un cantante de Colombia, mandara a callar a Mariah Carey por el Carnaval de Barranquilla. Al menos así se lo saber el hijo de Alci Acosta a la celebridad que iluminó todo el diciembre. El Checo en video aprovecha para decirle «cállate joda ahora vengo yo» en el momento que ella se descongela y por efecto del mismo la vuelven a congelar seguramente para que vuelva a finales del 2024. Del 10 al 13 de febrero, la capital del Atlántico se vestirá de rumba donde el cantante tiene acostumbrados a sus fans con un tema de rumba, buscando seguramente ganarse de nuevo el reconocimiento como la canción de Carnaval. «Checo Rumba» como se le conoce al cantante en el país por su alegría, tiene listo todo para ser no solo la imagen sino «el Rey» que en el video muy animado con bailarinas, termina con maicena en su cara y sonriendo.

Video «Callete joda ..» Checo Acosta / Mariah Carey

El Dato: 2,5 millones de dólares es el estimado que Mariah Carey ganó este 2023 por «All I Want For Christmas Is You». La sección económica The New York Post calculó que 3 millones de dólares, fue lo recaudado en regalías equivalentes a más de $11 mil millones de pesos colombianos. La pregunta cuánto ganará en regalías el Checo Acosta cada año por sus temas de rumba en Carnaval de Barranquilla.

