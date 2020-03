VIDEO: Champetera que le enseñó a bailar a Shakira se pronunció sobre su supuesto video sexual

La joven bailarina Liz Dany Campo, famosa por haberle enseñado a Shakira la champeta que bailó en el Super Bowl, dio la cara y se pronunció sobre su supuesto video sexual filtrado en sus redes sociales.

Según la champetera, su cuenta de de Instagram fue “hackeada” por personas que la “quieren ver mal” y publicaron un video sexual que sería de su autoría. Sin embargo, Liz no afirmó ni negó que ella era quien protagonizaba dicho clip, solo dijo que logró tener rápidamente el control de su perfil ella misma eliminó el sex tape.

“Otras personas me quieren ver bien, me han escrito, me han apoyado con esto que acaba de pasar. Intentaron ‘hackear’ mi Instagram, gracias a Dios pude eliminar esa cosa. No es lo justo, un poco tarde, pero no importa”, declaró minutos después Liz en sus historias, que han sido replicadas en otras redes sociales.