VIDEO: Cata Gómez ya se cambió los implantes de sus senos y mostró en redes los que tenía antes

La comunicadora Cata Gómez le contó a todos sus seguidores que se cambió sus prótesis mamarias, explicó las razones y mostró las que le retiraron.

Cata siempre ha sido muy transparente con sus seguidores y esta vez no fue la excepción. Desde la clínica done se realizó el procedimiento contó que se hizo cambiar sus prótesis porque la tecnología de las que tenía ya no era apta para su uso y además de ello tenía una filtración, algo muy nocivo para la salud.

Gómez también mostró que su esposo, el actor Juan Pablo Llano, quien la acompañó en todo momento y declaró que se encuentra muy bien de salud y que lo único que medio le molesta es la voz “ronca” o disfónica, producto de la intubación que requirió para la intervención.