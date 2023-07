Vídeo: Cardi B «indignada» y las redes la atacan por «Playback»

Con titulares como «Cardi B agrede a un fan con un micrófono después de que este le tirara una bebida encima», las redes se encendieron y comprobaron el hecho pero otros evidenciaron que algo no estaba bien.

En una presentación en las Vegas, la cantante Cardi B se indignó cuando un fan le lanzó un líquido y ella inmediatamente, respondió lanzando el micrófono con el cual estaba «cantando». Obvio este tipo de situaciones de agresiones no se pueden tolerar y se vienen repitiendo por fans, lanzándoles a las estrellas celulares, cenizas de sus familiares y otros objetos que puedan herirlos. Pero en el caso de Cardi, el vídeo se hizo viral porque su voz sigue sonando «sin cantar» es decir en «playback» que se utiliza en shows de TV o eventos en los que algunos cantantes no se sienten seguros. Por eso estallaron las redes con memes y fuertes comentarios como: «Milli Vanilli no se atrevió a tanto» en estos tiempos. En Medellín, se recuerda el caso del grupo «Black Box» en los 90, cuando le saltó el CD y se evidenció que estaban haciendo lo mismo de Cardi B, el público se indignó. Desde los Milli Vanilli, muchos shows y empresarios se cuidan que esto no suceda porque la reacción del público puede desencadenar hechos como este.

VÍDEO: Cardi B se molestó por fan que le lanzó una bebida mientras «cantaba»

El Dato: «La sincronía de labios o fonomímica, más conocida por el falso anglicismo playback, consiste en la sincronización de movimientos labiales con vocales habladas o cantadas, simulando así el cantar o hablar en vivo».

