[VIDEO] Camarógrafo que grababa huracán Ian, dejó tirada cámara para socorrer a una familia

Justo en el momento en el que un cartógrafo registraba el impacto del huracán Ian en Florida, para el medio 7NEWS, dejó su trabajo de lado para ayudar a una familia que necesitaba cruzar una zona muy inundada.

En el video, que ahora anda circulando viralmente en redes sociales, se muestra que varias personas estaba intentando ponerse lo más alto seguro para evitar el contacto por el agua, mientras que la familia intenta huir de la gran inundación.

En este misma grabación se deja ver como Glen Ellis, camarógrafo australiano, deja tirada su cámara y corre a auxiliar a esta familia que traía en brazos a niños e intentaban darle la pelea a las fuertes corrientes de agua.

«VIDEO INCREÍBLE: Este fotógrafo de noticias australiano que cubre el huracán Ian entró en acción después de ver a una familia cargando niños y suministros a través de las crecientes inundaciones»… Se traduce en español el tuit viral

