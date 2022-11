[VIDEO] “Al bus no le cabía un alma”: usuario de transporte en Medellín

in

A través de un vídeo, una usuaria del transporte público en Medellín, denunció exagerado sobre cupo en un bus que cubría la ruta desde la parte baja del Poblado hacia El Tesoro.

“Monta demasiada gente en ese bus a tal punto que la gente no puede ni respirar. Me tocó evidenciar como una muchacha estaba desmayada, porque sufre de claustrofobia. Se le indica al conductor que respete que donde más va a montar gente y contesta que de malas. Es grosero, ataban y la música la pone super duro. No cuida nuestra integridad como pasajeros”, inició diciendo la usuaria en su denuncia.

La mujer dijo que esto se ha presentado varias veces, pero la peor situación se presentó el miércoles nueve de noviembre, sobre las 9:00 de la noche, mientras llovía:

“Necesito que por favor ustedes me ayuden con esta denuncia a ver si de pronto la empresa hace algo con este señor. Porque le digo que el día que Dios no quiera ese bus se llegue a voltear va a haber una tragedia, porque por tanta gente que sube va ser imposible salir de él”, agregó.

