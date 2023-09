VIDEO: Britney Spears peligroso «baile de los cuchillos»

in

Britney Spears peligroso «baile de los cuchillos» emulando a Shakira y preocupa a sus amigos.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La Princesita del Pop, sigue dando que hablar y esta vez con uno de sus bailes que acompañó con cuchillos. Para muchos es una emulación de Shakira y su baile de «Ojos Así» que hizo en los VMAs con unos parecidos movimientos. Britney con la mirada para algunos pérdida y fuera de sus cabales, despierta críticas por lo peligroso que puede ser el «baile de los cuchillos». Divertidos internautas dijeron que parecía el baile de Shakira en los VMAs, pero en versión «poseída» y otros portales titularon en Colombia que les recordada un barrio del sur de Bogotá. Otros piden que necesita terapia urgentemente a pesar que Britney Spears, acompañó su video con unas palabras: “¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy !! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡¡¡Halloween es pronto!”. Con más de 325.000 me gusta y cero comentarios porque ella los desactivo en instagram está en boca de todos.

BRINEY PELIGROSO BAILE DE LOS CUCHILLOS

SHAKIRA BAILE DE CUCHILLOS (MINUTO 5:20 A 5:43) VMAs 2023



Lee más noticias de entretenimiento.