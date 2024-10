¡Lo mandaron pa’ la más jodida! Primeras imágenes de Brayan Campo llevándolo a la cárcel donde están los peores criminales

Luego de confesar el crimen, Brayan Campo, de 32 años, llegó por fin a la que sería su lugar de estadía por aproximadamente 60 años, de ser condenado a la máxima pena que existe en el país.

Campo llegó al aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hace aproximadamente una hora. Es el confeso asesino de la menor Sofía Delgado, quien fue asesinada en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Tras su llegada, será trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, conocida como la Tramacúa, donde han purgado penas delincuentes como alias Popeye y Garavito.

Tras su captura, Brayan Campo, el hombre sindicado de asesinar a Sofía Delgado, confesó ante un juez que efectivamente él si fue el que acabó con la vida de la niña de 12 años.

Y es que la Fiscalía, a través de un fiscal de la Seccional Cali, imputó a Brayan Snaither Campo Pillimué, de 32 años, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Esto, con relación a la retención, posterior muerte y ocultamiento del cuerpo de una niña de 12 años, en Candelaria (Valle del Cauca); y el intento de secuestro de otra menor de edad.

Ante un juez de control de garantías de Palmira (Valle del Cauca) el procesado aceptó los cuatro cargos en su contra.

Es de resaltar que las autoridades no le imputaron el delito de acceso carnal violento, teniendo en cuenta que se presume que Campo abusó sexualmente de la menor. La no imputación de este delito, no afecta la posible pena a la que se enfrenta el joven de 32 años, que podría ser de 60 años de prisión.