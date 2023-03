[VIDEO] ¡Bebesita…Te juro! Nueva canción de Anuel AA hace que fans de Karol G teman que caiga

Anuel AA sorprendió a sus fans y bueno, a los de Karol G y Shakira también, con su nuevo estreno. Una canción donde lejos de ser una tiradera como respuesta a la última canciòn ‘TQG’ de estas dos mujeres, parece más bien una de amor o incluso de arrepentimiento.

¿Y por qué están tan seguros los fans que está canción es una dedicatoria para Karol g?

Anuel AA, no tuvo problema en ser directo, y todo el tiempo le dijo ‘Bebesita’ apodo que se sabe fue el que le dio a Karol G cuando mantuvieron su relación y el que usaba para referirse a ella también en sus canciones.

«Bebecita, estás más rica que ayer

Te lo juro que amé volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Él no te ama como yo y tú lo sabe’

Estoy orando que esa relación se acabe

Baby, mientras tanto estoy rulay en calle

Esperando que te escape’ y me llame»

Pero además del claro ‘Bebesita’ estos párrafos son los que confirman para los seguidores que la canciòn es para Karol G y que Anuel AA, está buscando de nuevo, ahora que no está con Yailin (esposa y madre de su hija), poder volver a conquistar a la cantante reconocida mundialmente.

Mismo pedazo de la letra, donde el puertoriqueño aprovechó para mencionar a Shakira y Piqué y hacer una comparación de lo que ellos definitivamente no son.

“Yo te fallé y lo que haz hecho es desquitarte

Por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme

Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos

Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos

Yo era un ignorante y manejarlo no supimos

A veces lo que damos no e’ lo que recibimos

Y aquí tengo tu contacto pero si tú quieres

Sigo siendo el nene y me escribes

Tirame al DM, no pa’ estar peleando

Tú no eres Shakira ni yo Piqué”

¿Quedan dudas?, Escúchela completa.

