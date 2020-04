VIDEO: Barranquillera pide ayuda por su padre que empieza a tener deficiencia respiratoria por Covid – 19 en Ecuador

Una barranquillera que se encuentra en Guayaquil, Ecuador, publicó un video para pedir ayuda luego de que su padre empezara a tener deficiencia respiratoria por cuenta del coronavirus, Laura Escandón estuvo tocando las puertas de varios hospitales de esa ciudad, pero no encontró respuesta.

Escandón ha relatado la grave situación de salud que vive su padre en ese país por la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos, la joven le ha enviado varios mensajes a la Alcaldía de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico para que le ayuden con su padre, de lo contrario moriría en su casa por falta de un respirador.

Así fue el desgarrador relato de la joven barranquillera, “he enviado seis videos pidiendo ayuda, mi papá está muy mal, no he encontrado un sitio donde internarlo, no he encontrado un respirador artificial siquiera para tenerlo en casa, solo he conseguido un oxigeno que tardé dos días en conseguirlo. Me lo quieren sacar de la emergencia de la clínica porque dicen que no tienen UCI para mi papá y que realmente se va a morir ahí y que me lo lleve para mi casa”.

Los fallecimientos por coronavirus bordean el centenar en Ecuador

Al parecer, la familia de Escandón está contagiada de coronavirus, “mi esposo está en casa con Covid – 19 también, pero como es más joven se encuentra más estable. Mi mamá está con un poco de tos, pero ella está bien, tengo un hijo de dos meses que no ha recibido las vacunas por esta situación”.

La grave situación de salud de la familia Escandón fue escuchada por el alcalde Jaime Pumarejo, quien le hizo un llamado a la Cancillería de Colombia para que le brinden ayuda al padre de la joven.