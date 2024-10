Balvin no responde a las tiraderas y lo habló en sus historias dejando claro puntos sobre su carrera y el papel en el género urbano

GRANDES PALABRAS DE J BALVIN

«La ética está por el encima del negocio»Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo ‘bailao’’. Afirmó el cantante colombiano, quien no dejó nada al azar y sus fans le reconocieron el video sobre «porque no responde a las tiraderas» como la de Residente, Anuel AA y otros.

Fue un gran mensaje para cerrar el 2023 que hace dos semanas, estuvieron atentos y otros que no lo vieron. «No hay necesidad de compararme con el artista que este pegado en el momento. ‘’Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida». Celebrando que viene la gira y estará con su hijo, comparte que habrá música vieja, nueva y muchos países porque los ama muchísimo. Así que cero tiraderas y no caerá en el juego.

VIDEO BALVIN NO RESPONDE A TIRADERAS



