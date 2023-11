VIDEO: Bad Bunny está molesto por uso de IA en una canción

in

Bad Bunny está molesto por uso de IA en una canción sin su consentimiento y dijo que espera que no sea compartida.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La Inteligencia Artificial (IA) y seguramente un fan, le están haciendo pasar un mal momento a Bad Bunny en video. Ya que se ha viralizado «Nostalgia» un canción del artista que no hace parte de su nuevo disco pero que ha confundido a los fans. De acuerdo a las noticias «El Conejo Malo, está pidiendo que no sea compartida y si lo hacen pide que se salgan de su WP. «La canción en la que se escucha su tonalidad vocal no es una composición real». Incluso se le ha hecho un video a la misma enfureciendo al artista. «Nadie que va a pasar mañana» pero seguramente Bunny seguirá buscando los culpables y espera frenarla pronto de Spotify además de otras plataformas antes que sea un hit sin su voz. «Me compré una Tv y solo sirvió de adorno, vimos cero movies, pero hicimos muchos polvos, quiero una secuela de todos los polvos, nos comimos tanto, siempre nos sobraban los popcorns«. Hacen parte de la pegajosa melodía que en TikTok es furor y hay videos aprobándola por parte de fans. Subidita de tono «Nostalgia» es el dolor de cabeza del artista.

VIDEO DEMO REDES IA NOSTALGIA BAD BUNNY

https://www.tiktok.com/@flowgptmusic/video/7286837551346814213?is_from_webapp=1

BAD BUNNY RESPONDE A SUS FANS SOBRE IA



VIDEO FANS ADORAN CANCIÓN DE BAD BUNNY IA / NOSTALGIA

https://www.tiktok.com/@angelinestar.0/video/7298111534050381062

Lee más noticias de entretenimiento.