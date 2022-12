[VIDEO] Autoridades en Medellín intensifican los controles contra el licor adulterado y la venta de pólvora

La Alcaldía de Medellín, de manera articulada con la Policía Metropolitana y los organismos de emergencia, reforzará las acciones preventivas en los barrios de la ciudad con motivo de la celebración de la Navidad, que tendrá un dispositivo de seguridad con 1.100 uniformados que llegaron para atender las necesidades de esta temporada.

Se intensificarán los operativos contra la comercialización de licor adulterado y de contrabando, la venta de pólvora, la mendicidad infantil y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Las acciones se reforzarán el 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero de 2023.

«Tenemos un dispositivo con los refuerzos de la Policía dispersos en toda la ciudad, aunado al servicio normal de todos los días, que va a hacer presencia. Hay que decirle a la ciudadanía que dependemos del buen comportamiento de todos, que el consumo de licor no nos opaque y nos dañe la celebración. Desde el 123 se priorizarán las quejas por ruido, riñas, pólvora y demás comportamientos que perturben el orden público. Invitamos a los ciudadanos a celebrar en tranquilidad, en familia, que para todos sea una feliz Navidad», dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.

Otro de los temas en los que se hace énfasis es en la quema irresponsable de pólvora, actividad que continúa prohibida en toda la ciudad y que puede acarrear comparendos y multas de más de $1.000.000. También está completamente prohibido el cierre de vías para celebraciones, los fogones callejeros y el sacrificio de animales en el espacio público.

En lo que va de diciembre, la ciudad tiene una reducción del 16 % en casos de homicidio frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado de diciembre, el delito de lesiones personales presenta un descenso del 2 %, la extorsión del 28 %, el hurto a residencias del 5 % y el hurto al comercio del 3 %.

Hasta el momento, las entidades prestadoras de salud reportan 22 personas lesionadas con pólvora: 17 casos son de mayores de 18 años y 5 son menores de 14 años. En la temporada, se registran 774 llamadas al 123 para denunciar la quema de pólvora.

“La Secretaría de Salud quiere que todos tengamos una feliz Navidad, por eso, no queremos repetir las historias de años anteriores en las que hemos tenido personas lesionados por líquidos calientes o pólvora. Recuerden las recomendaciones”, indicó la subsecretaria (e) de Salud Pública, Rita Almanza.

Para evitar accidentes, recomiendan:

-Cuidado con los líquidos calientes. Recuerde que las ollas calientes no deben estar en el piso, sino preferiblemente en una mesa y alejadas de los niños y niñas.

-La venta y uso de pólvora está prohibida. Si como espectador es testigo de la quema de pólvora, aleje a los niños y no se exponga al riesgo que generan estos artefactos.

-En caso de perturbación del orden público, emergencias o situaciones que puedan generar riesgos, no dude en llamar inmediatamente a la línea 123 o acudir a los cuadrantes de la Policía.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo Oficial de Bomberos han atendido un total de 8 incendios en la ciudad relacionados con celebraciones navideñas. De ellos, en 6 están involucrados los globos, en 1 las instalaciones navideñas y en 1 más la pólvora. El año pasado fueron 19 casos en total.

“Es una época para celebrar en familia, pero algunas tradiciones no son tan buenas para evitar las emergencias. Por eso, se reitera el llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y a tener en cuenta nuestras recomendaciones”, precisó la directora del Dagrd, Laura Duarte.

Recomendaciones para prevenir incendios:

-No elevar globos.

-No usar pólvora.

-Nunca use luces con cables desgastados o deshilachados.

-Apague las luces por la noche o cuando salga de la casa.

-Nunca coloque velas cerca de su árbol de Navidad, adornos o muebles.

-No deje velas encendidas desatendidas.

-No sobrecargue los enchufes eléctricos.

-No deje la cocina desatendida: la mayoría de los incendios se inician en este lugar de la casa.

