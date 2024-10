Aura Cristina Geithner «no le gustan los realitys» al recordar que la hicieron llorar en uno por «actuar» y la trataron mal.

Fue al programa la Red de Caracol TV que la actriz colombiana de padre mexicano, ahora influencers picante recordó su paso por «Soy tu doble». Cuyo objetivo era cantar pero caracterizando a cantantes reales. . «Era una situación de estrés constante, algunas te las sabías, pero otras no te las sabías». «Cuando me lo propusieron dije: ‘¿Por qué no? vamos a jugar». La tristeza y que a Aura Cristina Geithner no le gusten los realtys llegó según ella: «Cuando llegó a la sentencia de interpretar a Gloria Trevi Me dicen: ‘Haz lo que sea, písale el vestido a la otra, compórtate así, ofende’, y así lo hice», generando un momento de tensión. «Lo que no sabía era el alcance de este show, por lo menos yo no lo sabía». Vino el ataque fue de parte de una de los jurados, narró .»Entonces me agarra esta jurado calificado a rebajarme, a ponerme por el piso y yo de alguna manera traté de seguir el juego, de defenderme». Aunque no dijo el nombre, al buscar en redes «video Soy Tu Doble» la vedette cubana Niurka Marcos, la acaba. «Yo salí de ahí salí llorando y lo primero que hice fue llamar al director de talento artístico de la productora y llorando le dije: ‘No quiero ser parte de este juego. No quiero más’. Y le dije: ‘No quiero ser partícipe’ y renuncié». Aura Cristina, explicó que «fue terrible» e hizo la promesa que eso «no va a volver a pasar». Ya que «para ella esa fue una gran lección de vida y de trabajo».

Video Aura Cristina «falta de respeto y le cantan la tabla»



A pesar de haberla gritado, a la modelo y actriz, ofreció sus disculpas quedándole este momento para rechazar cualquier invitación a los realitys. Aunque si es verdad que entra a la Casa de los Famosos Colombia, deberá evitar el protagonismo para no se repita, lo vivido en «Soy Tu Doble».

