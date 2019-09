VIDEO: ¡Auch! Mike Bahía le dio ‘tremenda’ patada en la cara a Greeicy Rendón

Fue la misma Greeicy Rendón quien publicó el detrás de cámaras de una sesión fotográfica, ella estaba con su amado encima de una tabla de surf y fue allí donde recibió una patada accidentalmente por parte de Mike Bahía.

“Las fotos que no salen en @larevistavea. No saben la patadaaaaaaa que me dio jajajaja” (sic), fueron las palabras que utilizó Greeicy para describir la fuerte patada que recibió por parte de su pareja con la que lleva 8 años.

El video fue grabado en un viaje de trabajo donde se estaba tomando las fotos de la revista Vea para su edición especial de “Los amores + sexis” de Colombia.