VIDEO: Así será el vestido de matrimonio de Carmen Villalobos ¡con velo, piedras y transparencias!

La actriz Carmen Villalobos llegará al altar a mediados del mes de octubre con su novio Sebastián Caicedo. En entrevista con Un nuevo día de Telemundo mostró el vestido de matrimonio que tiene transparencias, velo y piedras.

El actor Sebastián le pidió matrimonio a Carmen desde agosto del año pasado por teléfono cuando participaba en el programa ‘Exatlón Estados Unidos’. Él se ganó una llamada y aprovechó la distancia para sellar ese amor.

Caicedo le dijo: «Quiero casarme contigo, te estoy pidiendo oficialmente si quieres casarte conmigo». Enseguida Carmen le respondió así: “Sí me quiero casar contigo, no puedo creer que me lo hayas dicho”. La boda se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Cartagena.