VIDEO: Así reaccionó ‘Poncho’ Herrera cuando se enteró de la boda de su exnovia Dulce María

El actor Alfonso ‘Poncho’ Herrera, conocido por interpretar a Miguel en la novela mexicana ‘Rebelde’, quedó sorprendido cuando se enteró que su exnovia y excompañera de set Dulce María se iba a casar.

La farándula latina hizo eco de la relación que tuvieron ‘Poncho’ y Dulce hace años y después de más de una década del boom de RBD, los dos actores y cantantes no tienen casi contacto, al punto de que Alfonso fue el único de los seis rebeldes que ni asistió a la boda de la mexicana.

En una alfombra roja el actor fue cuestionado sobre la boda de dulce y su reacción fue entre épica y graciosa, pues no tenía ni idea del matrimonio. “Estoy filmando ahorita en Guadalajara, nada más termino (un evento) y me voy. ¿A poco ya (se va a casar)? Pues bueno, todas las felicitaciones. No sabía que ya iba a suceder, pero todas las felicitaciones del mundo”, dijo Herrera al periodista del programa ‘Venga Alegría’.

Así se reafirma la teoría de que Alfonso no se siente muy cómodo con que lo sigan relacionando con ‘Rebelde’ y de la distancia que tiene con sus excompañeros de grupo.