VIDEO: Así es la “humilde” nevera de Kim Kardashian

La mediática Kim Kardashian decidió mostrarle a sus seguidores la nevera de su casa para dejar claro que alimenta a sus hijos con un menú muy saludable.

Sabemos que todo lo que tiene que ver con Kim siempre va a terminar en exceso y su nevera no es la excepción. Y no es que esté mal, para nada, el que tiene modo que haga lo que quiera, pero sí sorprende un poco que tan solo el refrigerador principal de la Kardashian sea casi una habitación completa.

Kim decidió mostrar parte de su alacena porque sus seguidores estaban inquietos sobre cómo alimentaba a sus cuatro hijos, lo que requiere de mucha comida y variedad, pues los que tienen hijos o niños alrededor saben lo difícil que es esta tarea.

En los videos de las historias de Instagram que publicó Kim se ven mayoritariamente vegetales, frutas y alimentos saludables y ¡ORGÁNICOS!, que según la señora West hacen parte de la dieta diaria de sus cuatro niños.

Además, en sus otras neveras (porque al parecer son más de 10 entre refrigeradores y alacenas) también se ven diferentes clases de especias, alimentos congelados, algunos carbohidratos de las mejores marcas y muy poca carne. Kim también menciona que sus cuatro hijos toman cuatro tipos de leche diferentes y tiene una sola nevera para las bebidas refrescantes de ella.

Cabe resaltar que hay muy pocos recipientes de plástico, pues Kim prefiere preservar sus alimentos en envases de vidrio.

My IG stories has a more in depth tour 🌽🍏🦞🍒🍋🥑🥦🧀🧇🍣🥥 pic.twitter.com/VvYWou01QS

Y’all. @KimKardashian has like 19 fridges, pantries and freezers in her home and if I’m being honest, I’d like to move in. Truly spectacular. pic.twitter.com/7wvjuplwV5

— Katie Krause (@Katie_Krause) 9 de enero de 2020