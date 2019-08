VIDEO: “¡Aprieta, ratona!”: Así le dijo Pipe Bueno a Jessica Cediel mientras se ejercitaba con sensual shorts

“A partir de hoy me motivo empezar a hacer un poco más de ejercicio (por lo menos tratar de hacerlo todos los días) así que familia les cuento que hoy le di alas a este arranque! Ojalá y me dure! aunque a veces me de por bailar en medio de la rutina” (sic), fueron las palabras que acompañaron el video de la presentadora Jessica Cediel.

En el clip Cediel aparece con un short de color negro, una camisa con estampado militar mientras hace un entrenamiento casero. De inmediato, su expareja Pipe Bueno le dejó el que sería el primer comentario: “Aprieta, ratona”.

Sus seguidores empezaron a presumir que quizás así le decía Bueno a Cediel cuando tenía una relación amorosa, ‘ratona’.