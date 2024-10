Anthony Hopkins mensaje de fin de año «sin alcohol» celebrando lo mejor y deseándoles un feliz año compartiendo un logro personal.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

El ganador del Oscar, quien en las redes sociales es una celebridad, compartió un emotivo mensaje de cierre del 2023. «Hace 48 años que dejé de tomar, recibí ayuda y mi vida cambió» fueron parte de sus palabras que acompañó con una sonrisa y esperanza para sus seguidores en instagram que suman 4.8 millones. Red que aprovecha para cantar, bailar, pintar y locuras con su alegría. Casado con Stella Arroyave la productora de cine, escritora y actriz, nacida en Popayán Colombia. El actor encontró un nuevo comienzo de vida. Fue en 1998, que habló de sus problemas con el alcohol y cómo decidió cambiar. Este 31 de diciembre cumplirá 86 años, feliz como inició su mensaje. Deseándole a todos «un 2024 saludable y próspero. Un día a la vez». Así que en el último día del año, habrá muchas sonrisas y mensajes a Sir Anthony Hopkins.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Cómo vive Anthony Hopkins

Recientemente, declaró como es su vida y que estar tranquilo es su filosofía. «No tengo mucho que decir, no tengo grandes pensamientos sobre nada. Lo que me gusta hacer es leer y tocar el piano. Soy una persona bastante tranquila, no me junto con otros actores ni tengo amigos que lo sean. Soy un poco solitario. Llevo una vida muy relajada». Hopkins sigue trabajando y entregando papeles memorables como “Freud’s Last Session”, donde interpreta al famoso neurólogo del siglo XX Sigmund Freud.

Lee más noticias del entretenimiento.