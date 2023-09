VIDEO: Andrés Cepeda «le ayuda a tapar infidelidades»

Andrés Cepeda «le ayuda a tapar infidelidades» en un divertido video que pide perdón.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Con «Te voy a amar Andrés Cepeda«, sale en un video referenciando a «Camilo un ex novio arrepentido» que al parecer pide que le den una segunda oportunidad. Pero lo relevante es que él infiel cometió «un error muy grave y que no se volverá a meter con la mejor amiga de la novia dolida en este caso Andrea». La idea es que le den una «segunda oportunidad» y que no se meterá con otras de sus amigas. Cepeda se rasca la cabeza y se le nota como Davivienda en esta petición. «Así que ya lo saben que le puede pedir ayuda» o al menos eso se desprende del video que una joven compartió en X. Uno de los mensajes dice: «creo que Andrés cuando se rascó la frente dijo : Que putas acabo de hacer ? Jajajajajajaja» y otro mensaje atina a decir que «ese no es el Andrés Cepeda que apoyamos«. Bueno sería escuchar en qué contexto el cantante se grabó el video para tapar esta «infidelidad» de Camilo o si es un mensaje comercial.

ANDRÉS CEPEDA CANTA A LAS INFIDELIDADES

ANDRÉS CEPEDA-CALI Y EL DANDEE/ UNA CANCIÓN PARA PEDIR PERDÓN



Lee más noticias de entretenimiento.